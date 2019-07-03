İran Avrupa'nın ödeme mekanizmasından umutlu değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Avrupa’nın İran ile ticaret yapmak için kurduğu ödeme mekanizmasına (INSTEX) dair açıklama yaptı.

Musevi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Hükümette hiçbir kimse Avrupa’nın ödeme mekanizmasından umutlu değil. Ancak onu engellemiyoruz. Mali mekanizmayı yeretli bulmuyoruz. Söz konusu mekanizmayı aynı zamanda Avrupa’nın henüz yerine getirmediği 11 yükümlülüğün uygulanması için birer ön hazırlık olarak görüyoruz.

Hâlâ nükleer anlaşmadayız. Haklarımız ile taleplerimizi bu anlaşma üzerinden takip ediyoruz."