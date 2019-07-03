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3 Temmuz 2019 - 09:09

Rusya Enerji Bakanı'ndan İran'a destek

Rusya Enerji Bakanı'ndan İran'a destek

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, "İran ihracatına getirilen kısıtlamalar meselesinde, İran'ı destekliyoruz ve yaptırımların yasa dışı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Washington ve Tahran arasında devam eden krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fars Körfezi'nde yükselen tansiyonun sebebinin İran olmadığını söyleyen Novak, İran'a karşı uygulanan yaptırımların da yasadışı olduğunu belirtti.

Bakan Novak, “İran ihracatına getirilen kısıtlamalar meselesinde, İran'ı destekliyoruz ve yaptırımların yasa dışı olduğuna inanıyoruz. Bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da onaylanmadı.” dedi.

Yaşanan durumun sadece İran'ı değil tüm bölgeyi etkilediğini belirten Novak, “İran'a karşı uygulanan bu yaptırımlar yalnızca İran'ın durumunu değil tüm bölgenin durumunu istikrarsızlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

News Code 1879637
Muhammed BURHAN

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