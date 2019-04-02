İran ile Rusya'nın enerji işbirliği artacak

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Tahran-Moskova ilişkilerini değerlendirerek, ikili ilişkilerin kalkınma planına göre geliştirileceğini belirtti.

“Yatırımla ilgli iki ülke arasındaki projelerin uygulanması için elimizden geleni yapacağız.”ifadesini kullanan Novak, karşılıklı ilişkilerin özellikle petrol ve enerji alanındaki işbirliğinin iyi şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aleksandr Novak, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğini vurgulayarak, Moskova’daki yapılan görüşmede İran'ın petrol sahalarının gelişiminin masaya yatırıldığını söyledi.

Rusya’nın OPEC ile OPEC+ ülkelerinin katıldığı petrol üretimi azaltma anlaşması ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) kapsamında İran’la işbirliğini sürdüreceğini ifade eden Novak, İran-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 15’incisinin önümüzdeki 15 Haziran’da İsfahan kentinde yapılacağını aktardı.