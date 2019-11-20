İran Enerji Bakanı yarın Moskova’ya gidecek

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, üst düzey bir heyetin başkanlığında yarın Moskova’ya doğru hareket edecek.

Bakan Rıza Erdekaniyan Moskova ziyareti çerçevesinde Rus mevkidaşı Aleksandr Novak ile bir araya gelecek.

Moskovada yapılacak görüşmede İran-Rusya 15. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı’nda tarımcılık, bankacılık, enerji ve sanayi alanında imzalanan anlaşmaların son durumu ele alınacak.

Rusya Enerji Bakanı Novak, geçtiğimiz Haziran'da İsfahan kentinde yapılan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Tahran ve Moskova'nın birbirleri için iyi komşular ve ortaklar olduğunu ve ikili işbirliği geliştirmeye devam etmeye kararlı olduklarını ifade etmişti.