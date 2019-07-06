Rusya'dan İran'a ait petrol tankerinin alıkonulmasına kınama

AA'ya göre, Rusya, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tankerin, İran ve Suriye'deki durumu kötüleştirmek için alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Cebelitarık yönetiminin, İngiltere Deniz Kuvvetlerinin yardımıyla 4 Temmuz'da Panama bayraklı tankeri ele geçirmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Tahran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından "kanunsuz şekilde alıkonulduğunu" belirtmişti.