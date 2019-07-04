Petrol ABD stok verileri sonrası geriledi

Bloomberg'e göre, petrol fiyatları, ABD ham petrol ve benzin stoklarının beklenenden daha az düşüş göstermesinin, olumsuz ekonomik görünümden dolayı zaten tekleyen piyasada aşağı eğilime katkıda bulunmasının ardından düştü.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Çarşamba günü yüzde 1.9 yükseldikten sonra yüzde 1.2 kadar geriledi. ABD'de ham petrol ve benzin stokları üst üste üçüncü haftada da geriledi, ancak bu düşüş Bloomberg anketindeki beklentilerin altında kaldı. Talebe yönelik kaygılar bu hafta, Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntılarını 2020 yılına uzatma kararı almalarına karşın ABD, Çin ve Avrupa'dan gelen bir dizi zayıf ekonomik veri dolayısıyla tekrar ön plana çıktı.

Petrol fiyatları, Salı günü yüzde 4.8 düşerek OPEC toplantılarına dört yılı aşkın sürenin en kötü tepkisini vermesinin ardından bu hafta halen ekside. OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo bu düşüşü "anomali" olarak tanımladı, ancak İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, tüm dünyada artan korumacılıktan kaynaklanan tehlikelere dikkat çekti ve önemli politika tepkisi gerektirebilecek "yaygın bir yavaşlama" olabileceği uyarısında bulundu.

Seul'de HI Investment & Futures Corp. emtia analisti Sungchil Will Yun, "Mevsimsel faktörler ABD'de stokların düşmesine neden oluyor. Bu nedenle düşüşlerin güçlü talepten kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için bekle-gör durumunda olmalıyız," dedi ve "Ham petrol zayıf ekonomik verilere bağlı olarak düşüyor, ancak düşüşler, ülkelerin ekonomilerini desteklemek için çaba göstermesi ve OPEC'in halen arz üzerindeki kontrolünü devam ettirmesinden dolayı sınırlı kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 59 sent ya da yüzde 1 düşerek Londra saati ile 07:13'te varil başına 56.75 dolara geriledi. Kontrat Çarşamba günü 1.09 dolar yükseldi ve önceki seansta gerçekleştirdiği 31 Mayıs'tan bu yana en büyük kaybının bir kısmını geri aldı.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 68 sent ya da yüzde 1.1 düşerek varil başına 63.14 dolara geriledi. Fiyatlar Çarşamba günü yüzde 2.3 yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolü, Eylül vadeli WTI'a kıyasla 6.31 dolar primli işlem gördü.