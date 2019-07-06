İran'dan İngiltere'ye tanker tepkisi

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoymasına tepki gesterdi.

Kedhudayi’nin paylaşımında, “Diğer toplulukların mallarını gaspetmek İngiltere’nin politikasıdır. Birinci dünya savaşında 9 milyon İranlının ölümü, yerel mahkemelerinin kararına rağmen İran parasının ele geçirilmesi ve şimdi de İran petrol tankerinin alıkonulması İngiltere’nin halen korsanlık politikasına devam ettiğini ve pratikte nüklee anlaşmaya bağlı kalmadığını gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. İran ise bunu "yasa dışı alıkoyma" olarak nitelendirdi.