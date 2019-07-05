İran petrol tankeri serbet bırakılmazsa misilleme yapılmalı

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İngiltere tarafından İran'a ait ham petrol yüklü bir tankere Cebelitarık Boğazı'nda el koyulmasına tepki gösterdi.

Rızai, bugün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İslam Devrimi, geçtiğimiz 40 yıl boyunca hiçbir olayda gerilimi başlatan taraf olmamıştır. Fakat zorba güçlere yanıt vermekte de zerre kadar bile tereddüt etmemiştir. Eğer İngiltere İran petrol gemisini serbest bırakmazsa ilgili kurumlarımızın görevi misilleme yaparak bir İngiliz petrol tankerine el koymaktır” ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri, dün Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. İran ise bunu "yasa dışı alıkoyma" olarak nitelendirdi.