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6 Temmuz 2019 - 20:23

Macaristan'da yolcu gemisi battı: 27kişi hayatını kaybetti

Macaristan'da yolcu gemisi battı: 27kişi hayatını kaybetti

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 29 Mayıs'ta Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Macaristan'da Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda bir kişinin daha cesedi sudan çıkarıldı. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 27 oldu.

Açıklamada, hala kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist, 35 kişinin bulunduğu gemi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.

Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.

News Code 1879719

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