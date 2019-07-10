Cumhurbaşkanı Ruhani bu görüşmede, “İran diplomasi ve müzakere kapısını açık tutmuştur. Nükleer anlaşmayı imzalayan ülkelerin mevcut fırsattan iyi bir şekilde yararlanarak bu anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesi için çaba sarfetmesini ümit ederim” dedi.

Hasan Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti’nin amacı nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesidir. Eğer nükleer anlaşmanın tarafları taahhütlerini yerine getirmezlerse İran bu taahhütlerin uygulanması için yeni adımlar atacaktır” diye konuştu.

Emmanuel Bonne da bu görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mesajını Ruhani’ye sundu.