Ruhani: ABD'nin izlediği her yol yenilgiyle sonuçlandı

Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Kuzey Horasan eyaletine gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Şirvan kentinde halka hitap etti.

ABD’nin uyguladığı yaptırımlara değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “14 aydır, dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücü İran halkına yönelik en ağır yaptırımı uygulamaktadır. Bunlar başka bir ulusa uygulanmış olsaydı onları mahvederdi. Fakat İran halkı son 14 ayda yaptırımlara karşı var gücüyle direndi. Amerikalıların izlediği her yol yenilgiyle sonuçlandı.” dedi.

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kutlu doğum yıl dönümünü tebrik eden Ruhani, "Sekizinci İmam (Hz. İmam Rıza) bizim liderimizdir. Biz bu imamın sayesinde tüm güçlerin karşısında dimdik ayakta duracağız . Nihai zafer, İran halkına aittir." ifadesini kullandı.

ABD’nin talebi üzerine Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu’nun İran konulu toplantısına işaret eden Hasan Ruhani, "Bu toplantıda hiçbir ülke ABD’ye aldırış etmeden İran halkını destekledi." diye konuştu.