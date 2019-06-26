Ruhani ile Macron telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili konular ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD hükümetinin bölgedeki gerginliklerin başlıca sorumlusu olduğunu belirterek, Amerikan İHA'sının İran hava sahasını ihlal etmek ve birkaç kez yapılan uyarılara aldırmamasının ardından, İran hava savunması tarafından hedef alındığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın tüm taraflarca tam ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda günümüzde bölgede ve dünyada olumlu ve iyi gelişmelere tanıklık edilmiş olacağını belirterek, "Hiç şüphesiz Trump'ın bu anlaşmadan tek yanlı çıkışı Amerika, hem Avrupa ve İran halklarının zararına hem de bölgesel ve uluslararası çıkarlara aykırıdır." dedi.

Amerika'nın söz konusu anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın anlaşmaya bağlılığının, Avrupalı tarafların İran'ın ekonomik çıkarlarını, özellikle de petrol satışı ve bankacılık ilişkilerini garanti edeceklerine dayalı olduğunu belirten Ruhani, maalesef vaatlerin hiçbirinin pratikte gerçekleşmediğini, İran'ın nükleer anlaşmanın faydalarından yararlanamayacaksa, anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca kademe kademe kendi sorumluluklarını azaltacaklarını söyledi.

Parstoday'e göre, yapılan telefon görüşmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi, İran'a yaptırım uygulaması ve yaptırımların yoğunlaşmasının esef verici olduğunu ifade ederek, Fransa'nın bu anlaşmanın kalıcılığı özellikle Amerika olmak üzere müzakere taraflarını ikna etmeye çalıştığını ve buna devam edeceğini aktardı.