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15 Temmuz 2019 - 12:48

ABD'nin yasağı Zarif’in çalışma programlarını etkilemez

ABD'nin yasağı Zarif’in çalışma programlarını etkilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Bakan Zarif’in New York’taki seyahat alanının kısıtlı olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun açıklamasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Zarif’in New York’taki seyahat alanının kısıtlı olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklamasına tepki göstererek, “Pompeo bununla Zarif’in çalışma ziyaretinin Amerika ve dünya kamuoyuna etkisi konusunda endişeli olduğunu itiraf etmiş oldu.” dedi.

Musevi, “Hiç kuşkusuz, New York’taki bazı sokaklara girme yasağı Bakan Zarif’in çalışma programlarını etkilemez.” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Musevi, Zarif’in görüşmelerinin BM merkezi, İran temsilciliği ve İran’ın daimi BM temsilcisinin konutunda yapılacağını bildirdi.

Pazar günü New York'a gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif ve heyetine vize verdiklerini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Ama sadece belli bölgelerde dolaşabilecekler." demişti.

News Code 1879899
Muhammed BURHAN

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