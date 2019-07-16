Zarif İran-ABD krizini değerlendirdi

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Yıllık Zirvesi’ne katılmak üzere New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikan NBC kanalına verdiği özel röportajda gündemi değerlendirdi.

İran-ABD krizine ilişkin Zarif, “Bizim seçeneğimiz, herhangi bir baskıya direnmektir; ABD bu durumdan kurtulmak için uygun bir çözüm yolu arıyorsa, bir çözüm vardır.” dedi.

İran’ın gerilim peşinde olmadığını belirten Zarif, “Fakat herhangi bir saldırıya maruz kalırsa kendini savunma konusunda hiç tereddüt etmeyecektir.” ifadesini kullandı.

Zarif ayrıca, “İran piyasası Amerikan şirketlerine açık olmasına rağmen, ABD İran pazarından yoksun kaldı.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif New York’tan sonra Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantsına katılmak için Venezuela’ya gidecek. Bakan Zarif, toplantı sırasında Venezuela Dışişleri Bakanı ile de bir araya gelecek.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Nikaragua ve Bolivya’yı ziyaret edecek.