İran'dan füze müzakereleri iddiasına ret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Dışişleri Bakanı Zarif’in Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda İran’ın balistik füze programı ile ilgili açıklamasını “doğru ve mantıklı “olarak nitelendirerek, füze müzakereleri iddiasını reddetti.

Bakan Zarif’in olmayana ergi yöntemini kullandığını anlatan Musevi'nin paylaşımında, “Zarif topu Amerikan sahasına attı ve pasif bir tutum sergilemeden ABD’nin bölge ülkelerine silah satışı konusunu da ortaya atmış oldu. İran ile Bakan Zarif’in ülkenin füze gücü konusundaki tutumu net ve açıktır.” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Amerikan kanalına verdiği mülakatta İran'ın balistik füze programını müzakere etmeden önce ABD'nin bölgeye sattığı silahların tartışılması gerektiğini dile getirmişti. Bunun üzerine bazı medya kuruluşları İran'ın ABD ile füze programını müzakere etmeye hazır olduğunu ileri sürmüştü.