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11 Temmuz 2019 - 10:30

İran: ABD UAEA Yönetim Kurulu’nda yalnız kaldı

İran: ABD UAEA Yönetim Kurulu’nda yalnız kaldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, kişisel twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak, ABD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Yönetim Kurulu'nda alay konusu olarak yenildiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, dün düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’na değinerek “ABD, yine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nda alay konusu olarak yenildi. ABD bir kez daha yalnız kaldı” dedi.

Musevi ayrıca “Nükleer anlaşmanın hukuki açıdan sağlamlaştırılması, İran’ın ahlaki ve siyasi açıdan elde ettiği başarıları ve aktif bir diplomasiye sahip olması tüm kapıları yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için kapatıyor" ifadesinde bulundu.

News Code 1879818
Ruya FEREYDUNI

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