İran: İngiltere bir an evvel tankerimizi bırakmalı

IRNA’ya açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, AB’nin ambargolar ve sınır ötesi kanunlara karşı olduğunu belirterek, Londra’nın İran tankeri ile ilgili iddialarının hukuki yönden değer taşımadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif’in AB Dış Politika Komiseri Mogherini’ye yazdığı mektubu hatırlatan Musevi, Zarif’in nükleer anlaşmanın uygulanmaya konulduğunda beri Mogherini ile yazıştığını belirterek, ilk mektubun 2016 yılında yazıldığını ve bugüne kadar 18 veya 19 mektup yazıldığını söyledi.

Mektuplarda, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) uygulanmaması ve eksik uygulamalar konusu olduğunu ifade eden Musevi, mektupların Zarif tarafından daha sonra bir kitap çerçevesinde yayınlanabileceğini söyledi.

AB Dış Politika yetkilisinin değiştiği konusuna değinen Musevi, bu meselenin AB’nin iç meselesi olduğunu ve Bayan Mogherini tarafından gerçekleşen olumlu tutumların yeni yetkili tarafından da gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Musevi, Amerikan dış politikasında tezat olduğunu ifade ederek, Amerika’da çeşitli konularda farklı sinyaller verildiğini fakat İran’ın bunları ciddiye almadığını söyledi.

İran’ın 15 komşusu olduğunu ve tüm komşularıyla samimi, yakın, dostane ve kardeşçe ilişkiler istediğini ifade eden Musevi, görüş ayrılıklarının doğal olduğunu, İran’ın komşularına mesajının dostluk ve barış olduğunu ve kendi güvenliğini onların güvenliklerinde görmediği olduğunu söyledi.