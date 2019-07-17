İran Erbil’deki terör saldırısını kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, “Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda biri diplomat olmak üzere görevli 3 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türkiye hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Musevi, “Terörizm, bölge ülkelerinde büyük hasarlara neden olan korkunç bir meseledir. Bu soruna karşı çıkmanın yolu uluslararası toplumun terör örgütlerine verilen siyasi, finansal, silah ve ideolojik desteklere engel olarak mücadelesini sürdürmektir” diye konuştu.