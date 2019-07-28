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28 Temmuz 2019 - 08:59

İran'dan Bahreyn'e idam tepkisi

İran'dan Bahreyn'e idam tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Bahreyn rejiminin muhalifleri idam etmesini şiddetli bir şekilde kınadı.

İRNA ajansına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Bahreyn rejiminin muhalifleri idam etmesini şiddetli bir şekilde kınadı.

Musevi, Bahreyn'de idam edilenlerden işkence altında sorgulamalarının alındığı ve adil yargılamanın olmadığını belirterek, uluslararası toplumdan Bahreyn'deki idamların durdurulması için harekete geçmesini isteyerek, ''Bahreyn rejimi halkıyla barışmak ve mantıklı siyaset yerine, yine muhalifleri ezme ve ortadan kaldırmaya yönelik baskıcı siyasetlerini sürdürmektedir." dedi.

Musevi, Bahreyn rejiminin muhalifleri ortadan kaldırmak için el-Kaide gibi terör örgütleri ve şer güçlerini kullanmasına da işaret ederek, sürdürülen idamların kabul edilemez olduğunu ve daha önce  terör örgütü unsurlarıyla muhalifleri ortadan kaldırma siyaseti yerine şimdi rejimin bizzat kendisinin  idam ve benzeri metotlarla muhalifleri sindirme yoluna gittiğini söyledi.   

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak, Ahmet al-Melali ve Ali al-Arap adlı Bahreynli iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edildiğini duyurdu.

News Code 1880180
Muhammed BURHAN

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