İran'dan Bahreyn'e idam tepkisi

İRNA ajansına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Bahreyn rejiminin muhalifleri idam etmesini şiddetli bir şekilde kınadı.

Musevi, Bahreyn'de idam edilenlerden işkence altında sorgulamalarının alındığı ve adil yargılamanın olmadığını belirterek, uluslararası toplumdan Bahreyn'deki idamların durdurulması için harekete geçmesini isteyerek, ''Bahreyn rejimi halkıyla barışmak ve mantıklı siyaset yerine, yine muhalifleri ezme ve ortadan kaldırmaya yönelik baskıcı siyasetlerini sürdürmektedir." dedi.

Musevi, Bahreyn rejiminin muhalifleri ortadan kaldırmak için el-Kaide gibi terör örgütleri ve şer güçlerini kullanmasına da işaret ederek, sürdürülen idamların kabul edilemez olduğunu ve daha önce terör örgütü unsurlarıyla muhalifleri ortadan kaldırma siyaseti yerine şimdi rejimin bizzat kendisinin idam ve benzeri metotlarla muhalifleri sindirme yoluna gittiğini söyledi.

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak, Ahmet al-Melali ve Ali al-Arap adlı Bahreynli iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edildiğini duyurdu.