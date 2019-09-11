İran'dan Irak'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Irak'ın kutsal kenti Kerbela’da, Aşura matem merasiminde yaşanan izdihamda şehit olanlar için ülke hükümeti ile halkına taziyelerini bildirdi.
Meydana gelen olayda onlarca kişinin şehit olmasını veya yaralanmasını üzüntüyle öğrendiklerini dile getiren Musevi, “Bu üzücü olayda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.
Irak'ın Kerbela kentinde, Aşura matem merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişinin şehit olduğu, 100 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.
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