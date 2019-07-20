Zarif, Güney Amerika turunun ilk durağı Venezuela’da

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Venezuela’ya giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Karakas'a ayak bastı.

Zarif’i Karakas’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza karşıladı.

Bakan Zarif’in Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.

Dünyanın her bölgesinden çok sayıda üye ve gözlemci ülke ile uluslararası kuruluşu bir araya getiren Bağlantısızlar Hareketi’nin Bakanlar Toplantısı 18-21 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

Bu toplantı “Uluslararası hukuka saygı ile barışın genişletilmesi” başlığı altında gerçekleşecek.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Nikaragua ile Bolivya’yı ziyaret edecek.