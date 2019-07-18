İran ile savaş başlatan taraf bitiren taraf olmayacaktır

ABD İHA’sının düşürülmesi ile ilgili CNN’e açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Biz kendi hava sahamızı savunuyoruz. Amerikan İHA’sı İran hava sahasına girerek, hedef alındı. Zira hava sahamıza girmeden de görevini yapabilirdi” dedi.

Zarif, “ Söz konusu İHA’nın İran hava sahasına girmesiyle sadece hava sahamız değil, aynı zamanda milli güvenliğimiz de tehlikeye düşürüldü. İran olarak yabancı güçlerin 6 bin mil uzaktan gelip bizim egemenliğimizi ve milli istikrarımızı tehdit etmelerine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı, İran ve ABD arasında herhangi bir savaş ihtimali olup olmayacağı ile ilgili “Biz hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Fakat kendi güvenliğimizi savunuyoruz. Herkes İran’a karşı savaş başlatırsa, onu bitiren taraf olmayacaktır” dedi.

Zarif, bir geminin Keşm Adası’nın yakınlarında yok olmasına ilişkin “Bu konuda bir bilgi almadım. Ancak geminin yardıma ihtiyacı olduğunu ve ona yardım edildiğini okudum” açıklamasında bulundu.

Cevad Zarif, İran’ın Fars Körfezi’ndeki gerginlikleri artmayı amaçlayıp amaçlamamadığıyle ilgi “İran olarak Fars Körfezi’ndeyiz. Biz burada 1500 millik kıyı şeridine sahibiz. Hürmüz Boğazı’nın kontrolü bizim elimizdedir. Bu sular bizim hayati sularımızdır. Dolayısıyla bunların güvenliği bizim için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Zarif sözlerine şöyle devam etti:

Tarih boyunca İran bu suların güvenliğini sağlamıştır. ABD buraları İran için istikrarsız hale getirmeye çalışıyor.

ABD yetkililerine seslenen Zarif, “Siz bu suları bir ülke için güvensiz ve başkaları için ise güvenilir hale getiremezsiniz” diye konuştu.

İran’ın şu anda ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu belirten Zarif, “ İran’a karşı ekonomik savaş, normal tabakadaki vatandaşları hedef almaktadır. ABD Başkanı Donald Trump, İran’la askeri savaş isteğinde olmadığını fakat ekonomik bir savaşta olduklarını söylemiştir” dedi.