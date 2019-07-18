İran'dan Avrupa ülkelerine nükleer anlaşma uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus TASS haber ajansına verdiği mülakatta, Avrupa ülkelerinden nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve İran’la olan ekonomik ilişkilerinin normalleştirilmesini istedi.

Zarif ayrıca İran’ın petrolünü satabilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zarif, “İran olarak Rusya ve Çin ile ticaret yapıyoruz. Ancak bu yeterli değil. Anlaşmadaki üç Avrupa ülkesinin (Almanya, İngiltere ve Fransa) de taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor” dedi.

Cevad Zarif daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ekonomik savaş konusundaki iddialarına ilişkin CNN’e verdiğ ropörtajda, “Trump, açıkça İran’la askeri savaş istemediğini fakat ekonomik bir savaşta olduklarını söylemiştir. Bu iftihar edilecek bir konu değildir zira ekonomik savaşta vatandaşlar ilk hedeftir” ifadelerinde bulunmuştu.