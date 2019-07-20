Zarif: Nerede ABD varsa orada istikrar yok

Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Venezuela’nın başkenti Karakas’a gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, burada yaptığı açıklamasında, “ ABD, nereye giderse gitsin o yerde istikrarsızlık yaratıyor. ABD’nin Fars körfezi, Orta Doğu ve Güney Amerika’daki varlığı bu bölgeleri güvensiz bir hale getirmiştir.” ifadelerinde bulundu.

Zarif, “Dünyada ABD’nin varlığı nedeniyle istikrara kavuşan bir bölge tanımıyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, “ABD, nereye giderse gitsin, halka baskı yaparak radikalizm ile terörizme yol açmıştır.” diye kaydetti.

Dünyanın her bölgesinden çok sayıda üye ve gözlemci ülke ile uluslararası kuruluşu bir araya getiren Bağlantısızlar Hareketi’nin Bakanlar Toplantısı 18-21 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

Bu toplantı “Uluslararası hukuka saygı ile barışın genişletilmesi” başlığı altında gerçekleşecek.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Nikaragua ile Bolivya’yı ziyaret edecek.