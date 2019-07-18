Zarif, yarın Venezuela'ya gidiyor

New York’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere yarın bu ülkeye gidecek.

Zarif’in bu toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.

Dünyanın her bölgesinden çok sayıda üye ve gözlemci ülke ile uluslararası kuruluşu bir araya getiren Bağlantısızlar Hareketi’nin Bakanlar Toplantısı 18-21 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

Bu toplantı “Uluslararası hukuka saygı ile barışın genişletilmesi” başlığı altında gerçekleşecek.