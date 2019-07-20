Zarif'ten İngiliz petrol tankeri açıklaması

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter adresi üzerinden İran'ın Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz tankerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zarif, "Cebelitarık Boğazı'ndaki deniz korsanlığının aksine, Fars Körfezi'ndeki eylemimiz Uluslararası Denizcilik Kanunlarına uygun." değerlendirmesinde bulundu.
"New York'ta dediğim gibi, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'ne güvenlik sağlayan ülke İran’dır." diyen Zarif, İngiltere’nin İran’a karşı yürütülen ekonomik savaşa katkı sağlamaktan vaz geçmesi gerektiğini vurguladı.
İran Devrim Muhafızları, dün akşam Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait 'Stena İmpero' adlı petrol tankerini alıkoyduğunu duyurmuştu.
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