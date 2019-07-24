Suudi Arabistanlı yetkiliden "İran" iddiası

Almayadeen'da yer alan bilgiye göre, Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdullah bin Yahya el-Muallimi, ülkesinin İran’la münasebet kurmaya hazır olduğunu ileri sürdü.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri ile ilgili olarak açıklama yapan Muallimi, “İyi komşuluk ilişkileri ile komşu ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine dayanarak İran’la ilişkiler kurmak istiyoruz.” dedi.

Muallimi, Hürmüz Boğazı kirizini de değerlendirerek, şunları iddia etti:

“Bölgeye güvenlik ve istikrarı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İran'ın bölgedeki davranışları, güvenlik ilkeleriyle aykırı ve güvenliği tehdit ediyor.”