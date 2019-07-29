Devrim Lideri şampiyon genç voleybolcuları tebrik etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan genç voleybolcuları tebrik etti.
Devrim Lideri'nin kaleme aldığı mesajda, "Değerli gençler, şampiyonluğunuzu tebrik eder, İran milletini sevindirdiğiniz için sizlere teşekkür ederim'' ifadesine yer verildi.
Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İran rakibi İtalya takımını 3-2 yenerek, ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.
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