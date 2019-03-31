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31 Mart 2019 - 11:44

Hamas: İran Filistin'in gerçek destekçisi

Hamas: İran Filistin'in gerçek destekçisi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İran'ın Filistin direnişine verdiği desteği takdir etti.

İran-Filistin ilişkilerini değerlendiren Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, “İran'ın Filistin'i savunma konusundaki tutumu herkes tarafından bilinmekte ve İslami devrimin başlangıcından bu yana değişmemiştir.” dedi.

Gazze'de düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü’ hakkında Aruri, “Bu gösteriler birçok başarı getirdi. Bunlardan biri ulusal fikir birliğinin gerçekleşmesidir.” ifadesini kullandı.

Al-Mayadeen'e göre; Salih el-Aruri, ateşkes meselesine ilişkin, “Gazze’de ateşkes anlaşması yakında gerçekleşebilir. Anlaşma bugün, yarın ya da birkaç gün içinde sağlanabilir.” açıklamasını yaptı.

Hamas'ın Lübnan Hizbullah Hareketi ve Seyyid Hasan Nasrullah ile olan ilişkilerine dair Salih el-Aruri, şunları konuştu:

“Hasan Nasrullah ile düzenli olarak görüşüyoruz. O Filistin ve direnişin gerçek destekçilerinden biri. Nasrullah pratik tutuma sahip ve her zaman direnişe tam destek vermeye hazır. Hizbullah’la yakın ilişkiler Siyonistlerle mücadeledeki stratejik boyut açıdan büyük önem taşıyor.”

News Code 1877610
Muhammed BURHAN

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