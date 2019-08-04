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4 Ağustos 2019 - 11:11

Netanyahu’dan Johnson’a 'İran’a karşı sert tavır' çağrısı

Netanyahu’dan Johnson’a 'İran’a karşı sert tavır' çağrısı

Siyonist Rejim Başbakanı Netanyahu, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson’a "İran’a karşı sert tavır" çağrısında bulundu.

Siyonist Rejim Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson ile telefonda yaptığı görüşmesinde Tahran yönetimine karşı "sert duruş sergilemeye" davet ettiği belirtildi.

Açıklamada Netanyahu ile Johnson’ın, "İsrail ve İngiltere’nin ekonomi ve inovasyon alanlarında iş birliğini derinleştirmeye devam etmesi" konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Kaynak:AA

News Code 1880336
Azar MAHDAVAN

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