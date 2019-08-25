ABD ile İsrail arasında F-35 krizi!

İsrail'in son dönemde Irak'taki bazı hedeflere F-35 kullanarak sık sık operasyon yapması ABD'de sıkıntıya yol açtı. Tel Aviv yönetimini uyarıp "F-35 operasyonları ile sınırları zorluyorsunuz" diyen ABD'nin, Bağdatyönetimi ile ilişkileri de zorlu bir süreçten geçiyor.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığına dikkat çekildi.

İsrail son dönemlerde üst üste Bağdat'ın kuzeyinde bulunan bazı askeri kampları ve silah depolarını vurmuştu. Bu operasyon "stealth" özelliğe sahip F-35 uçakları tarafından gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Haber7