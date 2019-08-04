Yemen Alimler Birliği'nden "Haremeyn-i Şerifeyn'i kurtarma" çağrısı

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Yemen Alimler Birliği Suudi Arabistan karşıtı bir bildiri yayınlayarak, Suudilerin Hac konusunda ortaya koyduğu siyasi tavrını kınadı.

Yemen Alimler Birliği, İslam dünyasının alimlerini Suudi Arabistan'daki Haremeyn-i Şerifeyn'i (İki kutsal cami: Mescid-i Haram ile Mescidi Nebevi) Al Suud rejiminden kurtarmak için ayağa kalkmaya çağırdı.

Yemen Alimler Birliği, Suudi Arabistan etrafındaki ABD ve ingiltere askeri üslerini bu ülkedeki kutsal yerler için bir tehlike olarak nitelendirdi.