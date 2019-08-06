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6 Ağustos 2019 - 14:16

Yemen'deki limanların kuşatmasına devam etmek cinayettir

Yemen'deki limanların kuşatmasına devam etmek cinayettir

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi koalisyonunun Yemen'deki limanları abluka altına almaya devam etmesini bir "cinayet" olarak nitelendirdi.

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, “Suudi koalisyonunun Yemen’deki limanları kuşatma altına almaya devam etmesi bir cinayettir.” dedi.

El Husi sözlerine şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler’in (BM) sorumluluğu Yemen halkının acılarını hafifletmek ve İsveç Anlaşması’nı (İsveç'in başkenti Stockholm'de Yemenli taraflar arasında imzalanan anlaşma) uygulamaktır."

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri Yemen’deki havaalanlarını ve limanlarını kuşatma altına alarak, bu ülkenin halkının hayatını tehlikeye sokmaktadır.

News Code 1880395
Ruya FEREYDUNI

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