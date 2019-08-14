ABD'nin yaptırım politikası İran'ın gelişimi için bir fırsattır

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Endonezya Temsilciler Meclisi Komisyonu Başkanı Abdul Kharis Almasyhari ile bir aray geldi.

Zünnur bu görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti ile Endonezya’nın farklı alanladaki ilişkilerinin gelişmekte olduğunu belirterek “İki ülke arasındaki dostane ilişkiler, karşılıklı siyasi, ekonomik, dini ve kültürel alanladaki münasebetlerin yanı sıra parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi için sağlam bir destektir” dedi.

ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarının yerel ve uluslararası düzeydeki etkisine atıfta bulunan Zünnur, “İran İslam Cumhuriyeti her zaman ABD’nin yaptırım politikasını kalkınma için bir fırsat olarak görüyor.” ifadelerinde bulundu.

Zünnur sözlerine şöyle devam etti:

"ABD, uluslararsı toplumun yetersizliği ve bazı ülkelerin zayıflığından dolayı onların ilişkilerine karar veriyor. Ancak Müslüman ülkeler başta olmak üzere bağımsız ülkelerin birleşerek ABD’nin diğer ülkelerle ilişkilerine müdahalede bulunmasına izin vermemeleri gerekiyor."

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, ABD’nin İran’a uyguladığı silah yaptırımlarına değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti bugün ABD’nin yaptırımlarına rağmen, yerli uzmanların çeşitli askeri ve savunma teçhizatı üretme yeteneklerine dayanarak, bu alanda yeterlilik kazanmıştır.” diye konuştu.