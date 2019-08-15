Irakçi: Her türlü saldırıya sert yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Endonezya Temsilciler Meclisi Komisyonu Başkanı Abdul Kharis Almasyhari ile bir aray gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Irakçi görüşmede Endonezya ile ilişkilerin güçlendirilmesini memnuniyetle karşılarken, İran İslam Cumhuriyeti’nin savunma politikasını değerlendirdi.

İran'ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmenin önleyici olduğunu ve herhangi bir ülkeye karşı olmadığını belirten Irakçi, "İran hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacak, fakat kendini savunmada da en ufak şüpheye düşmeden her türlü saldırıya sert ve hızlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD’nin mesnetsiz iddiaları ve İran nükleer programı ile ilgili, “Biz, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin fetvası doğrultusunda nükleer silahların haram olduğuna inanıyoruz, fakat kendi bilim adamlarımızın yeteneği ile yerel nükleer teknolojimizi barışçıl bir program çerçevesinde geliştirdik.” dedi.

ABD’nin İran halkına yönelik yaptırımlarına dikkati çeken Irakçi, ‘”Bu yaptırımlar gayrimeşru ve insanlık dışıdır. Fakat İran bunları milli ekonomisinde bir gelişmeye çevirmeye kararlıdır." diye konuştu.

Endonezya Temsilciler Meclisi Komisyonu Başkanı Abdul Kharis Almasyhari de İran’ın bağımsızlığını ve kendine güveninin takdire şayan olduğunu dile getirerek, ülkesinin aşırıcılık ve terörle mücadele dahil olmak üzere tüm alanlarda İran ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.