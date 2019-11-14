ABD, Suriye'deki askeri varlığına son vermeli

Resmi temaslarda bulunmak üzere Şam’a giden İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Suriye Başbakanı İmad Hamis ile görüştü.

İran ile Suriye’nin terörizmle mücadele konusundaki ortak menfaatlarına değinen Zünnur, “İran İslam Cumhuriyeti, terör örgütleri karşısında Suriye’ye tam desteğini sürdürecektir” dedi.

Zünnur ilaveten, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve parlamenter işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “İki ülke arasındaki dostane işbirliği Suriye'nin terörle mücadelede kazandığı zaferden sonra da devam edecek” ifadesini kullandı.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını bölgedeki barış ve güvenlik için bir “tehdit” olarak nitelendiren Zünnur, “ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı, bölgede güvensizliğe yol açmıştır. ABD Suriye’deki varlığına son vermelidir” diye konuştu.