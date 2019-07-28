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28 Temmuz 2019 - 15:07

İngiliz Büyükelçi: Tahran'da iyi bir görüşme yaptık

İngiliz Büyükelçi: Tahran'da iyi bir görüşme yaptık

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ile bir araya geldiğini sölyedi.

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ile bir araya geldiğini sölyedi.

Zünnur ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi veren Rob Macaire, iyi bir görüşme yapıldığını belirtti. Rob Macaire, ikili görüşmenin detayları konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Tahran ve Londra arasındaki gerilim, İran petrolünü Suriye'ye taşındığından şüphelenilen bir geminin Cebelitarık yönetimi tarafından İngiliz donanmasının desteğiyle Avrupa Birliği'nin Suriye yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasyıla alıkoymasının ardından yükselmişti.

News Code 1880198
Muhammed BURHAN

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