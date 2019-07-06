İranlı yetkiliden uranyum ve ağır su stokları açıklaması

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı Mücteba Zünnur, ülkenin uranyum ve ağır su stoklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Mehr Haber Ajansına konuşan Zünnur, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu kadar uranyum üreteceğini belirterek, "Biz yanlış bir şey yapmadık, ancak Amerikalılar İran uranyumunun yurt dışına satılmasını yasakladığı için zenginleştirilmiş uranyum stoklarında artış yaşanmıştır." dedi.

Zünnur ayrıca, "Biz daha önce 300 kg zenginleştirilmiş uranyum sınırını geçmezdik. Çünkü satardık veya yerine sarı kek ve doğal uranyum alırdık. İran uranyumunun diğer ülkelere satışına yasak geldiğinden dolayı ülkemizde zenginleştirilmiş uranyum seviyesi arttı." ifadesini kullandı.

ABD’ın İran'ın ağır su satışlarını da yasakladığını hatırlatan Zünnur, bunun ülkede ağır su stoklarının artmasına yol açtığını söyledi.

Zünnur, "Nükleer anlaşmadaki 36. madde uyarınca, taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda diğer tarafın da taahhütüne bağlı kalmama hakkı vardır." açıklamasını yaptı.

İran Meclisi Nükleer Komitesi Başkanı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Yetkililerimiz, ABD’nin anlaşmaya geri döndüğünde ve Avrupalıların taahhütlerini yerine getirdiğinde kararlarımızı tekrar gözden geçireceğimizi bildirdiler. Bu anlaşma tek yönlü olmamalıydı. Tüm tarafların görevlerini yapması lazım."