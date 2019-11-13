İran-Suriye ilişkileri Şam'da değerlendirildi

Suriye Arab Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye Meclis Başkani Hamude Sabbağ, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü ve iyi durumda olduğunu söyledi.

İki ülke arasında uluslararası koordinasyonun mevcut olduğunu belirten Sabbağ, "Suriye olarak küresel güçlerin saldırganlıkları karşısında İran halkını ve Devrim Lideri'ni savunacağımızı ilan ediyoruz” dedi.

Sabbağ ayrıca, “Siyonist rejimin Suriye’ye karşı art arda saldırganlığı onun Suriye topraklarındaki teröristlerle işbirliği yaptığını gösteriyor. Suriye ordusunun bu teröristlere karşı operasyon düzenlediğinde Siyonistlerin saldırılarıyla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam durumda olduğunu vurguladı.