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14 Ağustos 2019 - 19:54

Ağrı’da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü

Ağrı’da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen yangında, kışın kullanılmak üzere hazırlanan 110 tonluk ot yanarak kullanılamaz hale geldi.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aras köyünde çıkan yangında, hayvancılık yapan köylülerden 9 aileye ait kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladıkları 110 ton ot, çıkan yangında küle döndü.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Eleşkirt ve Ağrı Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, 4 saat süren yangın söndürme çalışmalarında otlardan iki parçayı söndürebildi.

9 parçadan oluşan 110 ton ottan 7 parçasının söndürülmesi ve yangının yakın mesafede bulunan diğer otlara bulaşmaması için Taşlıçay Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine takviye olarak gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA 

News Code 1880545

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