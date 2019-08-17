Afganistan'ın elektrik ihtiyaçlarını gidermeye hazırız

İran'ın Enerji Bakan Yardımcısı Hümayun Hairi, bugün sabah saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Su ve Elektrik Bakanı Gül Hulmi ile bir araya geldi.

Hümayun Hairi görüşmede, Afganistan'ın su ve güneş enerjisi bakımından iyi bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek, bu açıdan Afganistan'ın elektrik sektöründe büyük bir ihracatçı konumunda oturabileceğini vurguladı.

İran ile Afganistan arasındaki işbirliğinin artmasının altını çizen Hairi, “Afganistan’ın elektrik ağının İran’a bağlanması, bu ülkenin Türkiye ve Irak dahil olmak üzere diğer ülkelere elektrik ihracatı yapabileceğine katkı sağlar” diye konuştu.

İki ülkenin elektrik ağının bağlanmasının halkın menfaatleri yönünde olduğunu dile getiren Hairi, “Taraflar, İran-Afganistan arasında 16 bin megavat kapasiteli elektrik enerjisi kullanabilir” dedi.

Hairi, ayrıca İran'ın Tavanir şirketinin Afganistan'ın elektrik sektöründeki tüm ihtiyaçlarını en kısa zamanda temin etmeye hazır olduğunu belirtti.