Afganistan İran’ın stratejik limanı Çabahar’da ofis açtı

İran'ın güneydoğusunda Umman Denizi kıyısında yer alan stratejik Çabahar Limanı’nda Afganistan özel sektörünün ilk ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Sistan ve Belucistan Eyaleti Limanlar İdaresi Genel Müdürü Behruz Ağayi, "Çabahar, Hindistan ve Afganistan başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen iş adamları, tüccarlar ve mal sahiplerini ağırlamaya hazırdır. Diğer ülkeler de bu limandan yararlanmak için Çabahar Anlaşmasına katılabilirler." dedi.

Ağayi ayrıca, “Tüccarlar Çabahar’a daha fazla yük getirirse, onlara daha fazla teşvik verilecek ve indirim uygulanacak.” açıklamasını yaptı.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatını ve petrol ithalatının yapıldığı Sistan ve Belücistan eyaletinde bulunan Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu.

İran, Hindistan ve Afganistan, İran'ın Çabahar Limanı'ndan transit geçişi öngören işbirliği mutabakatını 23 Ekim'de imzalamıştı.