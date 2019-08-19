Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına yönelik operasyonla ilgili, Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Buna göre, 3 kentin HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı ve yerlerine il valileri başkan vekilleri olarak getirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırılırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi.

Polis, 3 büyükşehir belediye binasında da arama yapıyor.

Kaynak: Rudaw