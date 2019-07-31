Afganistan'ın son durumu Tahran'da değerlendirildi

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Tahran'da BM Afganistan Özel Temsilcisi Ingrid Hayden ile bir araya geldi.

Bu görüşme kapsamında, Afganistan'daki güvenlik durumu, ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri, yürütülen barış süreci ile ülkenin siyasi geleceği ele alındı.

ABD’nin Afganistan’daki niyetleriyle ilgili olarak Abbas Irakçi, Afganistan’da barış sürecini ilerletmek için komşu ülkelerin bölgesel bir yaklaşım benimsemeleri ve bu ülkedeki tüm siyesi partilerle bağlantıya girmeleri gerektiğini söyledi.

Irakçi, Afganistan’da barış süreci yönünde güdülen tek taraflı yaklaşımı reddederek, “Afganstan’ın komşu ülkelerle istişarede bulunması, herhangi bir barış anlaşmasının uygulanmasında Afgan hükümeti için başarı sağlar.” dedi.

İran’ın önümüzdeki Eylül ayında Afganistan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini desteklemesini dile getiren Irakçi, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu’nun (UNAMA) tüm kapasitesini kullanarak bu konuda Afgan hükümetine yardımcı olmak için aktif rol oynamasını istedi.