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22 Ağustos 2019 - 11:05

Arakanlı Müslümanlar için uluslararası çağrı

Arakanlı Müslümanlar için uluslararası çağrı

Bangladeş'te, sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslümanların güvenli şekilde evlerine dönebilecek koşulların sağlanması çağrısında bulundu.

Bangladeş'teki yerel ve uluslararası 61 sivil toplum kuruluşu, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlara ilişkin açıklama yaptı.

Gönüllü olarak Myanmar'a dönmelerini sağlayacak koşulların sağlanması gerektiği vurgulandı. Uygun şartlar oluşmadan başlayacak geri dönüşlerin tehlikeli ve ihtiyatsız bir eylem olacağına dikkat çekildi.

Myanmar yönetimi, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların bir kısmının geri dönüşünü onaylamıştı. 

Myanmar'daki zulümden kaçan bir milyona yakın Arakanlı Müslüman, iki yıldır Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşıyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1880678

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