Nijerya'da nüfusun neredeyse yarısı elektrikten yoksun

Nijerya'da Temiz Teknoloji Merkezi temsilcisi Mark Amaza, ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde düzenlenen "Temiz Enerji Çözümü" panelinde, "Yaklaşık 93 milyon Nijeryalının elektrik ihtiyacı karşılanamıyor ki bu oran neredeyse ülke nüfusunun yarısına denk geliyor." dedi.

Bazı enerji türlerinin topluma ve doğaya zararları konusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Amaza, temiz enerji kaynaklarının kullanımı noktasında toplumun bilinçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Amaza, "Nijerya'da halkın bir kısmı yemek yapmak başta olmak üzere ihtiyaçlarını odun yakarak gidermeye çalışıyor ancak bu durum hem insan sağlığını olumsuz etkiliyor hem de ormanların tahrip olmasına neden oluyor." diye konuştu. Mark Amaza, sorunun çözümü için merkezi olmayan yenilenebilir enerji noktasında adım atılması gerektiğini kaydetti.

Uzmanlara göre, Nijerya'da artan nüfusun yanı sıra elektrik sisteminin olmaması nedeniyle son 12 yılda ormanların yarısı tahrip edildi.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.