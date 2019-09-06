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6 Eylül 2019 - 11:21

Robert Mugabe 95 yaşında öldü!

Robert Mugabe 95 yaşında öldü!

Zimbabve'yi bağımsızlığın kazanıldığı 1980'den itibaren 37 yıl yöneten devrik lider, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Zimbabve, 95 yaşındaki devrik lider Robert Mugabe'nin bugün öldüğünü duyurdu.

BBC'ye bilgi veren ailesi, eski liderin hastalıkla mücadelesini Singapur'da kaybettiğini doğruladı.

Bağımsızlığın kazanıldığı 1980'de iktidara gelen Robert Mugabe, 2017 yılındaki askeri darbeyle devrilmiş ve ev hapsine alınmıştı.

Mugabe, 1960'dan itibaren Zimbabve'nin İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı mücadelesine liderlik etmişti.

Beyaz azınlığın siyasi mücadelesi nedeniyle hapse attığı, dört yaşındaki oğlunun cenazesine gitmesine bile izin vermediği Mugabe taraftarlarının gözünde, eğitim seferberliğiyle, ülkedeki okuma yazma oranını Afrika'nın en yüksek ülkeleri arasına çıkaran bir kahramandı.

Kaynak: CNN Türk

News Code 1881017
Muhammed BURHAN

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