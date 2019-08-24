  1. Siyaset
24 Ağustos 2019 - 20:29

Dünya Ehl-i Beyt (as) Kurultayı'na yeni başkan

Dünya Ehl-i Beyt (as) Kurultayı'na yeni başkan

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hüccetül-İslam Rıza Ramazani'yi Dünya Ehl-i Beyt (as) Kurultayı başkanlığına atadı.

Parstoday’ın haberine göre, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Hüccetül-İslam Ramazani'ye hitaben mesajında, uluslararası hassas şartlar ve Ehl-i Beyt (as) mensuplarının önemli konumuna uygun şekilde ve dönüşümsel yaklaşımla ve etkin, deneyimli, genç ve düşünür güçlerin katkısı ve etkin irtibatıyla Öz İslam'ın yayılması ve İslam ümmetinin birliğinin pekiştirilmesinde başarılı olmasını temenni etti.

İslam Devrimi Lideri ayrıca, Ehl-i Beyt (as) Kurultayı'nın eski Başkanı Hüccetül-İslam Muhammed Hasan Ahteri'ye samimi ve uzun çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

News Code 1880738

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler