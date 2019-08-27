Filistinliler İsrail tarafından alıkonulan şehit cenazelerini istiyor

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Manara Meydanı'nda bir araya gelen onlarca Filistinli, İsrail tarafından alıkonulan şehit cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi Sözcüsü Selva Hamad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in şehitlerin cenazelerini alıkoymakla insan haklarını ihlal ettiğini ve bu yolla şehit ailelerini cezalandırmak istediğini belirtti.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Manara Meydanı'nda bir araya gelen onlarca Filistinli, İsrail tarafından alıkonulan şehit cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi Sözcüsü Selva Hamad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in şehitlerin cenazelerini alıkoymakla insan haklarını ihlal ettiğini ve bu yolla şehit ailelerini cezalandırmak istediğini belirtti.