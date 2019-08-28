İran'dan "gizli askeri deney" açıklaması

İran Ordu Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Muhammed Hüseyin Dadres, Tahran’da düzenlenen bir törende askeri öğrencilere hitap etti.

Tuğgeneral Muhammed Hüseyin Dadres, İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri açıdan çok hazır olduğunu söyledi.

Her haftada düşmanın gözlerinden gizli olan deneyler yapıldığını açıklayan Tuğgeneral Dadres, "Zamanı geldiğinde düşmanı cezalandırabilecek güce sahibiz.” dedi.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Dadres, “Düşmanımız güç dili ve mantığını daha iyi anlıyor, Bu yüzden savunma yeteneğimizi kısıtlamaya çalışıyor.” diye konuştu.